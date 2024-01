A sexta etapa do Dakar 2024 arrancou com uma grande surpresa, com o piloto saudita Yazeed Al Rajhi, líder da geral, a abandonar depois de um acidente numa duna e a deixar caminho aberto para o espanhol Carlos Sainz chegar ao topo da classificação.

Um acidente inesperado que ocorreu logo ao 51.º quilómetro de uma etapa decisiva, no segundo dia da etapa de 48 horas, com os candidatos a terem, ao longo da manhã desta sexta-feira, 549 quilómetros para percorrer que podem trazer mudanças significativas na classificação geral, como, aliás, já aconteceu com o abandono de Al Rajhi.

Uma etapa num «mar» de dunas que podia trazer muitas surpresas, mas não se esperava que fossem tão cedo. A organização da prova deu conta que o Toyota Hilux de Al Rajhi capotou numa duna e, embora a tripulação tenha saído ilesa, o carro ficou imobilizado, sem possibilidades de seguir em competição.

Ainda houve a possibilidade de colocar o carro do líder de novo na corrida, mas pouco depois ficou também confirmado que a avaria era irreversível e que a tripulação já tinha feito um pedido de resgate.

O piloto saudita ainda poderá começar a etapa 7, no próximo domingo, no dia seguinte ao dia de descanso, mas para isso a sua Toyota Hilux terá de ser reparada e cumprir todas as regras de segurança estipuladas pela FIA, mas, de qualquer forma, sem completar a etapa desta sexta-feira, as aspirações do piloto saudita e da sua equipa, ficam dede já comprometidas.

Carlos Sainz, depois de já ter passado por dois checkpoints, é, nesta altura, o piloto mais bem colocado para chegar ao topo da classificação da geral, mas a etapa vai ainda ser longa. A estratégia do piloto espanhol passava por conquistar, pelo menos, dez minutos ao líder e, neste momento, já está a ganhar tempo ao catari Al Attiyah, outros dos pilotos bem posicionado para chegar ao topo da classificação que também perdeu tempo no início desta difícil etapa.