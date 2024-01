João Ferreira (Can Am) venceu, esta segunda-feira, a oitava etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria de SSV, que ligou Al Duwadimi a Há’il, na Arábia Saudita.



O piloto português cumpriu os 458 quilómetros em 3:46.46 horas, superando a concorrência do francês Xavier de Soultrait (Polaris) na segunda posição, e do espanhol Gerrard Farrés (Can Am), terceiro colocado.

«Foi uma etapa de muitos nervos», admitiu João Ferreira, no final, em declarações reproduzidas pela Lusa.

O piloto leiriense manteve um aceso duelo com o líder da classificação geral, mas, após 433 quilómetros, conseguiu passar para o comando da etapa.

«Partimos com dois minutos à frente do Soultrait, mas, logo nos primeiros quilómetros, ele estava em cima de nós e tivemos de fazer pela vida. O Filipe fez uma prestação incrível ao nível da navegação e conseguimos recuperar o tempo perdido para acabar à frente e com vantagem. Está tudo em aberto, faltam quatro finais e queremos muito dar uma alegria a Portugal», disse o piloto de 24 anos.

Este foi o terceiro triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro nesta edição da prova, segundo consecutivo e quarto da carreira. Com este triunfo, João Ferreira ascendeu ao segundo lugar dos SSV, a categoria dos veículos ligeiros derivados de série, a 7.41 minutos do líder, Xavier de Soultrait.

Nesta categoria, o navegador português Fausto Mota, que compete juntamente com o brasileiro Cristiano Batista (Can Am), foi quinto classificado na tirada, ocupando o sétimo posto da classificação geral.

Na classe Challenger, para os veículos ligeiros protótipos, Ricardo Porém (MMP) foi o oitavo classificado (é sexto na geral) com Mário Franco (Can Am) em 12..º (15.º colocado na geral).

Esta terça-feira disputa-se a nona etapa, entre Há’il e Al Ula, com 417 quilómetros cronometrados.