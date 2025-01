João Ferreira ganhou esta quinta-feira uma posição na classificação geral dos automóveis na 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, ascendendo a oitavo lugar, ao ser sexto na 11.ª e penúltima etapa da prova.

O piloto leiriense, de 25 anos, concluiu os 275 quilómetros cronometrados em redor de Shubaytah, na Arábia Saudita, a 11.36 minutos do vencedor do dia, o sueco Mathias Ekstrom (Ford), que bateu o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) por 41 segundos, com o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a ser terceiro, a 1.45.

Com este resultado, o piloto da Toyota recuperou o comando da classificação, que tinha perdido na véspera, pois o sul-africano Henk Lategan (Toyota), que liderava à partida da etapa desta quinta-feira, foi apenas quinto, a 10.23 minutos.

João Ferreira subiu ao oitavo lugar, a 2:15.59 horas do novo líder.

«Fomos muito cautelosos nos últimos dois dias, mas, felizmente, estamos a ser também muito consistentes. Subir ao oitavo lugar da geral é muito bom para nós, especialmente quando falta apenas uma etapa para o final», sublinhou João Ferreira, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto português antevê um último dia «mais tranquilo», mas onde sabe que não pode «cometer erros» se quiser «garantir o oitavo lugar», que lhe permite também ser o segundo melhor estreante da categoria principal, «o melhor piloto [apoiado pela] Repsol e também o melhor piloto Mini».

Entretanto, na classe Challenger, de veículos ligeiros, Mário Franco (Franco Sport) foi o melhor português, no sétimo lugar, a 43.39 minutos do vencedor, o saudita Yasir Seaidan (BBR). Gonçalo Guerreiro (Red Bull) perdeu cerca de uma hora ao quilómetro 45 e terminou em 14.º e Maria Luís Gameiro (X-Raid) foi 26.ª.

Na geral, Gonçalo Guerreiro mantém o segundo lugar, a 1:11.36 horas do comandante, o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR) enquanto Mário Franco é 15.º, já a quase 20 horas. Maria Gameiro é 26.ª.

Nos SSV, Alexandre Pinto (Old Friends) foi quinto classificado na etapa desta quinta-feira e voltou ao terceiro lugar da geral, enquanto João Monteiro (South Racing) foi 12.º e João Dias 26.º.

Na geral, Alexandre Pinto está a 3:37.06 horas do líder Brock Heger (RZR), na terceira posição. João Monteiro é sétimo, a 12:34.14 horas do primeiro lugar. João Dias é 26.º.

Nas motas, o português Rui Gonçalves (Sherco) foi 12.º classificado na etapa e manteve a 11.ª posição da geral.

A etapa foi conquistada por Tosha Schareina (Honda), que bateu o argentino Luciano Benavides (KTM) por 33 segundos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 57.

Schareina, segundo classificado da geral, recuperou 7.31 minutos para o líder, o australiano Daniel Sanders (KTM). No entanto, o piloto da KTM ainda mantém a liderança à entrada para o último dia, com nove minutos de vantagem.

Esta sexta-feira disputa-se a última etapa, em Shubaytah, com 60 quilómetros cronometrados.