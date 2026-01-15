Dakar 2026: João Ferreira termina no quarto lugar e sobe duas posições
Piloto português fala em motivação para as duas últimas etapas na Arábia Saudita
João Ferreira terminou esta quinta-feira a 11.ª etapa da 48.ª edição do rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita, até sábado, no quarto lugar.
O piloto leiriense, ao volante de um Toyota Hilux, concluiu os 346 quilómetros cronometrados, entre Bisha e Al Henakiyah, a 3.27 minutos do vencedor, o sueco Mathias Ekstrom (Ford Raptor), que bateu o francês Romain Dumas (Ford Raptor) por 1.22 minutos, enquanto o espanhol Carlos Sainz (Ford Raptor) ficou em terceiro, a 2.26.
Maria Luís Gameiro (Mini) fechou o dia na 75.ª posição, a 45.08 minutos do vencedor.
Na classificação geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider) manteve a liderança, agora com 8.40 minutos de vantagem sobre o espanhol Nani Roma (Ford Raptor), que é segundo, com o francês Sébastien Loeb (Dacia Sandrider) em terceiro, a 18.37.
Pelo caminho ficou o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), que ocupava a segunda posição, devido a problemas mecânicos.
João Ferreira subiu, assim, duas posições na geral e é, agora, 19.º, a 3:03.10 horas do líder, enquanto Maria Gameiro é 72.ª.
«Queremos imenso continuar a demonstrar o nosso potencial e hoje provámos que estamos preparados para isso. Isentos de problemas e situações de corrida, estamos totalmente capazes de lutar pelos nossos objetivos», anotou João Ferreira, explicando que esta foi «uma etapa super-rápida, com algum pó».
O piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa sublinhou as dificuldades desta prova. «Este não está a ser um Dakar fácil e prova disso foi a etapa de hoje. Subimos na classificação geral, o que acaba por ser um ponto positivo e motivante para atacar as duas etapas finais com toda a energia».
Nos SSV, João Monteiro (Can-Am) foi o melhor português, na sexta posição, a 4.28 minutos do vencedor, o norte-americano Brock Heger (Polaris), e Hélder Rodrigues (Polaris) foi 13.º.
Na geral, Brock Heger lidera confortavelmente com mais de uma hora de vantagem, enquanto João Monteiro é o melhor representante nacional, na quinta posição, a 2:35.13 horas, e Hélder Rodrigues é 24.º.
Já Pedro Gonçalves (BBR) foi o melhor português nos Challenger, com um 16.º posto, que lhe vale um 11.º da geral.
Martim Ventura em sétimo nas motas
Nas motas, Martim Ventura (Honda) foi o mais rápido na classe Rally 2, batendo o eslovaco Toni Mulec (KTM) por 2.22 minutos, sendo o sétimo da etapa, dominada pelos homens da Honda.
O norte-americano Ricky Brabec (Honda) liderou quase até final, mas decidiu abdicar da vantagem de mais de três minutos que trazia para ter na sexta-feira uma melhor posição de partida.
Assim, o triunfo ficou para o compatriota Skyler Howes (Honda), que bateu por 21 segundos o francês Adrien Van Beveren (Honda), segundo, e por 1.15 minutos o espanhol Edgar Canet (KTM), terceiro.
O argentino Luciano Benavides (KTM), que foi quarto, lidera a classificação das duas rodas, mas com apenas 23 segundos sobre Ricky Brabec e já mais de 15 minutos face ao espanhol Tosha Schareina (Honda).
Martim Ventura já recuperou até 12.º, enquanto Bruno Santos (Husqvarna) é 17.º, depois desta quinta-feira ter terminado o dia na 19.ª posição.
«Foi uma especial bastante tranquila, sempre a andar rápido. Teve algumas partes técnicas, mas muito divertidas. Tive apenas um problema com o tablet, que não validou uns waypoints e perdi ali um ou dois minutos com essa situação. Estamos quase no final da corrida e estou a adorar cada dia, estou muito contente com os resultados», revelou Ventura, no final da especial.
Nuno Silva (KTM) foi 77.º nas motas e é 88.º da geral.
Nos camiões, o navegador português Paulo Fiúza, que acompanha o lituano Vaidotas Zala (Iveco), terminou na segunda posição e mantém a liderança da categoria, com 16.24 minutos de vantagem sobre o checo Ales Loprais (Iveco), que venceu a tirada.
Esta sexta-feira, disputa-se a 12.ª e penúltima etapa deste Dakar, entre Al Henakiyah e Yanbu, com 311 quilómetros cronometrados.