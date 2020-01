André Villas-Boas recorreu às redes sociais para prestar homenagem a Paulo Gonçalves, piloto português que faleceu neste domingo, na sequência de uma queda durante a 7.ª etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita.

O treinador do Marselha recordou o primeiro encontro com Paulo Gonçalves, no Dakar de 2018, prova em que André Villas-Boas participou.

«Querido Paulo cruzamo-nos pela primeira vez nas verificações administrativas do Dakar 2018 em Lima. No teu tom firme, gozão mas sempre simpático disseste: “Então Sr. Treinador o que é que estás aqui a fazer? Olha que isto não é futebol pá! Boa sorte!” Não era futebol não. Era a tua prova, a tua aventura, o território que sempre dominaste com afinco, sabedoria e valentia. Onde venceste etapas, onde caíste, onde te levantaste, onde suaste, choraste e sofreste. Na mesma prova demonstraste ao mundo o que é ser solidário, perseverante, amigo, companheiro, determinado e veloz. Todos reconhecem em ti a tua nobreza de espírito. Todos vão sentir a tua falta», escreveu André Villas-Boas.