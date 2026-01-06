Martim Ventura continua em destaque no Dakar e manteve, esta terça-feira, o segundo lugar na categoria Rally2 das motas, após a quarta etapa da 48.ª edição do rali de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita.

O piloto português da Honda terminou a tirada em torno de Al Ula, com 421 quilómetros cronometrados, na décima posição da geral das duas rodas, a 16.07 minutos do vencedor da etapa, o espanhol Tosha Schareina (Honda). O norte-americano Ricky Brabec (Honda) foi segundo, a 2.17 minutos, com o australiano Daniel Sanders (KTM) a fechar o pódio, a 3.28.

Na categoria Rally2, Ventura foi o segundo mais rápido do dia, a 3.13 minutos do líder da classe, o norte-americano Michael Docherty (KTM), que reforçou o comando.

Martim Ventura ocupa o 10.º lugar da classificação geral, a 26.58 minutos do líder, mas segue bem colocado na luta pela vitória na Rally2, a apenas 3.32 do primeiro classificado da categoria. Entre os restantes portugueses nas motas, Bruno Santos (Husqvarna) é agora 24.º da geral, já a quase duas horas da liderança, enquanto Pedro Pinheiro (Husqvarna) surge no 53.º posto.

Nos automóveis, a quarta etapa foi ganha pelo norte-americano Mitch Guthrie, ao volante do Ford Raptor, resultado que lhe permitiu assumir a liderança da prova nas quatro rodas. Guthrie superou o checo Martin Prokop (Ford Raptor) por 2.27 minutos, com o sul-africano Guy Botterill (Toyota Hilux) em terceiro, a 5.23.

Menos feliz esteve João Ferreira (Toyota Hilux). O piloto português sofreu vários furos ao longo da etapa, perdeu dezenas de minutos e terminou no 27.º lugar, a 29.21 do vencedor.

Com este resultado, João Ferreira caiu para o 15.º posto da classificação geral, a 20.50 minutos de Guthrie. Esta quarta-feira disputa-se a quinta etapa, a primeira parte da etapa maratona, com 417 quilómetros cronometrados em redor de Al Ula, sem assistência externa para os pilotos.

