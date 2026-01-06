Dakar: Martim Ventura mantém-se em segundo após quarta etapa de Rally2
Piloto português da Honda segue na luta pela vitória na categoria, enquanto João Ferreira cai para 15.º nos automóveis depois de um dia marcado por furos
Martim Ventura continua em destaque no Dakar e manteve, esta terça-feira, o segundo lugar na categoria Rally2 das motas, após a quarta etapa da 48.ª edição do rali de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita.
O piloto português da Honda terminou a tirada em torno de Al Ula, com 421 quilómetros cronometrados, na décima posição da geral das duas rodas, a 16.07 minutos do vencedor da etapa, o espanhol Tosha Schareina (Honda). O norte-americano Ricky Brabec (Honda) foi segundo, a 2.17 minutos, com o australiano Daniel Sanders (KTM) a fechar o pódio, a 3.28.
Na categoria Rally2, Ventura foi o segundo mais rápido do dia, a 3.13 minutos do líder da classe, o norte-americano Michael Docherty (KTM), que reforçou o comando.
Martim Ventura ocupa o 10.º lugar da classificação geral, a 26.58 minutos do líder, mas segue bem colocado na luta pela vitória na Rally2, a apenas 3.32 do primeiro classificado da categoria. Entre os restantes portugueses nas motas, Bruno Santos (Husqvarna) é agora 24.º da geral, já a quase duas horas da liderança, enquanto Pedro Pinheiro (Husqvarna) surge no 53.º posto.
Nos automóveis, a quarta etapa foi ganha pelo norte-americano Mitch Guthrie, ao volante do Ford Raptor, resultado que lhe permitiu assumir a liderança da prova nas quatro rodas. Guthrie superou o checo Martin Prokop (Ford Raptor) por 2.27 minutos, com o sul-africano Guy Botterill (Toyota Hilux) em terceiro, a 5.23.
Menos feliz esteve João Ferreira (Toyota Hilux). O piloto português sofreu vários furos ao longo da etapa, perdeu dezenas de minutos e terminou no 27.º lugar, a 29.21 do vencedor.
Com este resultado, João Ferreira caiu para o 15.º posto da classificação geral, a 20.50 minutos de Guthrie. Esta quarta-feira disputa-se a quinta etapa, a primeira parte da etapa maratona, com 417 quilómetros cronometrados em redor de Al Ula, sem assistência externa para os pilotos.