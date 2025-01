O piloto português Gonçalo Guerreiro (Red Bull) subiu esta terça-feira ao segundo lugar da classe Challenger, para veículos ligeiros, ao ser 7.º na terceira etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita.

Guerreiro aproveitou uma etapa menos conseguida dos seus rivais e subiu mais um posto, ao ficar em 7.º da etapa, com mais 13.09 minutos do que o vencedor, o argentino Nicolas Cavigliasso (Team BBR), que lidera a competição com um total de 20:24.43 horas, menos 19.29 minutos do que o português.

Quem também esteve bem na etapa foi o outro português, Luís Portela Morais (G Rally), que terminou a prova logo a seguir a Gonçalo Guerreiro, em 8.º, com mais 13.14 minutos do que Cavigliasso, o que permitiu subir mais um posto, para 7.º, a 1:27.06 horas da liderança.

João Ferreira (Mini), nos automóveis, terminou a etapa em 5.º lugar, a 3.15 minutos do vencedor, o Sul-africano Saood Variawa (Toyota), o que lhe permitiu escalar três posições na geral, onde ocupa o 9.º posto, a 32.07 minutos do líder, o também sul-africano Henk Lategan (Toyota), que lidera a prova com um total de 19:04.53 horas.

«Foi uma etapa muito boa para nós, apesar da muita pedra e pó do que encontrámos no início. Fomos rápidos e consistentes e chegámos ao destino muito satisfeitos com o resultado e a exibição. A equipa vai agora preparar o carro para a dureza dos próximos dias, disputados em formato maratona, quando voltamos a ser desafiados pela organização antes do merecido dia de descanso em Ha’il», reiterou o piloto, citado pela sua assessoria de imprensa.

Nos SSV, outra categoria de veículos ligeiros, Alexandre Pinto (Old Friends) terminou em 4.º, a 13.32 minutos do vencedor, o chileno Francisco Lopez Contardo (Can-Am Factory), defendendo o 3.º lugar na geral, a 1:12.34 horas do líder, o francês Xavier de Soultrait (RZR).

João Dias (Santag) e João Monteiro (South Racing) acabaram a prova nos 9.º e 10.° lugares, respetivamente, sendo que Monteiro está no 13.º posto e Dias no 19.º da geral.

Nas motos, Rui Gonçalves (Sherco) continua a ser o melhor português, tendo ficado esta terça-feira em 15.º, o que lhe permitiu ascender quatro posições, para a 19.º da geral. Antonio Maio (Yamaha) ficou em 31.º, ocupando agora o 28.º lugar. Bruno Santos (Husqvarna) terminou no 44.º posto e é agora 35.º da geral.

Quem continua na liderança da geral é o espanhol Daniel Sanders (KTM), que acabou em 21.º na etapa desta terça-feira, tendo agora apenas 1.57 minutos de vantagem em relação ao 2.º, o norte-americano Skyler Howes (Honda).

Na quarta-feira, disputa-se a 4.ª etapa da edição deste ano do Dakar, entre Al Henakiyah a Al'Ula, uma tirada maratona com 415 quilómetros cronometrados.