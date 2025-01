O piloto francês Sébastien Loeb (Dacia) está fora da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, na sequência dos danos no carro provocados pelo acidente que teve durante a 3.ª etapa, esta terça-feira.

«Acabou para Loeb e Fabien Lurquin [ndr: navegador de Loeb]. Após inspeção [ao Dacia] pelos técnicos FIA, não tiveram permissão para partir para a quarta etapa», pode ler-se numa publicação da organização do Dakar, na rede social X.

O capotamento que o nove vezes campeão do Mundial de ralis sofreu na 3.ª etapa deixa-o de novo afastado de uma primeira vitória no deserto à nona tentativa, depois de ter sido 3.º em 2019 e 2024 e 2.º em 2017, 2022 e 2023. O francês de 50 anos abandona pela terceira vez, depois de 2018 e 2021.

O acidente deu-se na especial entre Bisha e Al Henakiyah, na Arábia Saudita, onde decorre a prova, com o carro a rebolar várias vezes. Além dos danos no veículo, Loeb e Lurquin terminaram a etapa com dores e mais de uma hora atrás dos líderes, acabando mesmo por desfalcar a corrida.

O Dakar já tinha perdido o vigente campeão nos automóveis, o espanhol Carlos Sainz (Ford), também por danos no carro, no caso na jaula de segurança.

Nos automóveis, o sul-africano Saood Variawa (Toyota), de apenas 19 anos, venceu a 3.º tirada, enquanto o compatriota Henk Lategan (Toyota) segue comandante da geral, em que o português João Ferreira (Mini) é nono, a 32.07 minutos. Henk Lategan comanda a prova com um total de 19:04.53 horas, seguido pelo qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 7.17 minutos, sendo o sueco Mattias Ekström (Ford) terceiro, com mais 9.34 minutos.

O piloto português Gonçalo Guerreiro (Red Bull) ascendeu, esta terça-feira, ao segundo posto da classe Challenger, para veículos ligeiros.