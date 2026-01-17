Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah mete a sexta!
Piloto qatari já é o segundo com mais vitórias na prova em automóveis; João Ferreira foi 17.º
Nasser Al-Attiyah venceu a edição deste ano do rali Dakar, a mais famosa competição de todo-o-terreno do mundo. Foi a sexta vitória do piloto do Qatar, o que o deixa atrás apenas do lendário Stéphane Peterhansel na lista de maiores vencedores na classe dos automóveis
Al-Attiyah partiu para a última etapa da prova, na região de Yanbu, com 16 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Nani Roma, da Ford, geriu o andamento e acabou com cerca de dez minutos de vantagem sobre o espanhol.
Além de ganhar o Dakar 2026, o piloto qatari igualou Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen com 50 triunfos em etapas. Além disso, conseguiu colocar a Dacia entre as marcas vencedoras do Dakar, depois de já ter conquistado a prova com a Volskwagen, a Mini e a Toyota.
O terceiro foi o sueco Mattias Ekstrom, também em Ford, ele que chegou a liderar a geral nos primeiros dias. Acabou a 14 minutso e meio de Nasser Al-Attiyah.
João Ferreira longe dos objetivos
O português João Ferreira, com o navegador Filipe Palmeiro, terminou a prova no 17.º lugar da classificação geral, tendo sido sétimo classificado na etapa.
O piloto da Toyota tinha altas expetativas para esta edição do Dakar, mas acabou por perder bastante tempo com uma série de percalços, tendo acabado a prova a quase duas horas e meia do vencedor.