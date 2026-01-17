A 48.ª edição do Rali Dakar fica na história do desporto automóvel nacional! Pela primeira vez, um português venceu uma classe da histórica competição de todo-o-terreno «à geral».

O experiente navegador Paulo Fiúza, integrado na equipa do piloto lituano Vaidotas Zala – e com o mecânico neerlandês Max De Grol, ficou no lugar mais alto pódio na classe dos camiões.

Acabaram com 20 minutos de vantagem sobre a equipa checa liderada por Ales Loprais, tendo o neerlandês Mitchel Van Den Brinck ficado na terceira posição.

Desde 2007 que Paulo Fiúza participa no Dakar, tendo sido navegador de pilotos portugueses como Ricardo Leal dos Santos ou Carlos Sousa e de nomes fortes da modalidade como Stéphane Peterhansel ou Orlando Terranova. Desde 2021 que acompanha o lituano Vaidotas Zala.