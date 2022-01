Joaquim Rodrigues Jr. afirmou esta sexta-feira que os pilotos das motas arriscaram a vida na sétima etapa da 44.ª edição do rali Dakar, neutralizada pouco depois dos 100 quilómetros devido a questões de segurança.

O piloto da Hero acabou o dia como melhor português a duas rodas, na décima posição, e assume que esteve de acordo com a decisão da organização.

«Era uma etapa muito perigosa. Arriscávamos a nossa vida. Ainda bem que perceberam. Queixámo-nos no reabastecimento e ainda bem que cancelaram o resto do percurso. Eram as nossas vidas que estavam em causa e não valia a pena», disse, citado pela Lusa.

Refira-se que Joaquim Rodrigues Jr. perdeu o cunhado, Paulo Gonçalves, na sequência de uma queda na edição de 2020 do Dakar.

Por sua vez, Rui Gonçalves terminou na 17.ª posição e também assumiu o risco da etapa: «A verdade é que o terreno estava bastante degradado com muitos buracos e regos devido aos carros e camiões terem feito essa mesma especial no dia anterior. Alguns dos perigos não estavam assinalados no roadbook e por isso era necessário rolar com muita precaução e por vezes sair da linha principal.»