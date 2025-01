Este sábado, na sexta etapa da 7.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, o português João Ferreira, ao volante de um Mini, ficou em segundo lugar entre os automóveis. O líder foi o colega Guillaume de Mevius.

Na abertura da segunda semana, o piloto luso ficou a 1.34 minutos do primeiro lugar. João Ferreira e Filipe Palmeiro estão em nono lugar na geral.

«Fizemos uma etapa com ritmo muito bom, aproveitando bem a posição de partida mais atrás. Fomos consistentes e apenas batidos pelo nosso companheiro de equipa, que foi segundo classificado no Dakar 2024. Amanhã (domingo) é muito possível que, arrancando do segundo lugar, tenhamos alguma dificuldade em impor o nosso ritmo, mas o Dakar é isto mesmo», disse João à assessoria de imprensa do mesmo.

O sul-africano Henk Lategan da Toyota mantém a liderança na geral. Gonçalo Guerreira está em 16.º e em segundo lugar na classe Challenger, para veículos ligeiros. Nesta categoria, Luís Portela de Morais é sexto, com Rui Carneiro no 31.º lugar.

Relativamente às motos, Ross Branch (Hero) foi retirado de helicóptero depois de sofrer uma queda no quilómetro 48.

O norte-americano Ricky Brabec, da Honda, ficou em primeiro, seguido pelo australiano Daniel Sanders (KTM). Rui Gonçalves (Sherco) ficou em 16.º e ocupa a 13.ª posição na geral, a 2:12.52 horas do líder.

Por fim, na SSV, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, da Old Friends, desceram para o quarto lugar, enquanto João Monteiro (South Racing) a ficar em 10.º.

Este domingo, na sétima etapa, o pelotão vai percorrer 709 quilómetros em Al Duwadimi.