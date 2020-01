Além dos pilotos portugueses, também vários pilotos estrangeiros reagiram com consternação à morte de Paulo Gonçalves, este domingo, no Dakar. Fernando Alonso, Marc Márquez e Carlos Sainz foram alguns deles.

Bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso fala num «dia muito triste». «Um abraço imenso para a família e amigos de Paulo Gonçalves. Um campeão. Descansa em paz», escreveu Alonso, através da rede social Twitter.

O também espanhol Marc Márquez, hexacampeão mundial de motociclismo, na categoria de Moto GP, afirmou, através da mesma rede social, que vai lembrar Gonçalves pela sua «paixão e ainda melhor coração».

Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir.

Já o motard austríaco Matthias Walkner, que em 2016 foi ajudado por Paulo Gonçalves no Dakar, classificou a perda do português como «trágica». Numa publicação colocada na rede social Facebook, com uma fotografia acompanhado por Gonçalves, Walkner afirma: «É exatamente assim que te vou lembrar». «Isto é horrível. Os resultados e a luta por um lugar no topo, de repente, não interessam nada! O Paulo era um veterano, aqui. Ele parou e ajudou-me quando tive um acidente em 2016, era um atleta incrivelmente simpático, prestável e justo», continuou.

Ainda entre os pilotos do Dakar, nos automóveis, Carlos Sainz também não ficou indiferente: «Hoje sofremos uma perda muito triste para todo o Dakar. Descansa em paz, Paulo», escreveu, via Twitter, após ter ganho a prova deste domingo.

Stage 7 - Hoy hemos sufrido una pérdida muy triste para todo el Dakar. Descansa en Paz Paulo.

Por nuestra parte ganamos la especial y somos más líderes. // Very sad day with a very big loss. Rest in Peace Paulo.

From our side P1 today and we continue leading the overall. pic.twitter.com/pSt3pMtEVf