Carlos Sainz, campeão em título do Dakar, vai pilotar um Ford na próxima edição da prova rainha do todo-o-terreno mundial.

Aos 62 anos, conquistou por quatro vezes o Dakar, sempre por marcas diferentes. Em 2010 (Volkswagen), em 2018 (Peugeot), em 2020 (Mini) e na edição de 2024, pela Audi, tornando-se no mais velho vencedor.

A Audi abandonou a competição, abrindo caminho ao regresso à Ford, com o objetivo de desempatar com Ari Vatanen e igualar Nasser Al-Attiyah.

Em todo o caso, no topo da lista está Stéphane Peterhansel, com oito títulos Dakar em carros (e seis nas motas).

«Estou muito entusiasmado com este novo projeto. Voltar a trabalhar com a Ford, pela quarta vez, e voltar à M-Sport, com Malcolm Wilson, é realmente genial. A minha história com a marca remonta a 1987, quando fui o primeiro piloto de fábrica de Malcom. Fico emocionado», afirmou Sainz.

A história do madrileno pela Ford remonta também ao Mundial de Ralis (WRC) nas temporadas de 1996/97 e de 2000/01 e 2002, durante as quais somou cinco vitórias.

Um dos outros pilotos da Ford será Nani Roma, de 52 anos, vencedor do Dakar em motas, em 2004, e automóveis, em 2014. A equipa será composta por quatro pilotos.

Entre estes dois veteranos somam-se 44 presenças no Dakar, 27 de Nani Roma e 17 de Sainz. Pela primeira vez estarão na mesma equipa.