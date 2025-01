Na Arábia Saudita, João Ferreira, ao volante de um Mini, continua dar boa conta de si na categoria rainha de Ultimate. No segundo dia do Dakar, o piloto português, que tinha sido o quinto mais rápido no prólogo, foi sexto na primeira das 12 etapas que compõem o mítico rali, caindo para essa posição na geral, a 2.38 minutos do líder, Seth Quintero (Toyota), que venceu a tirada com o tempo de 4h35m08s.

«Dever cumprido. Fizemos uma etapa limpa, sem problemas, e o Filipe (Palmeiro) fez um excelente trabalho na navegação. É muito bom ver tantas bandeiras portuguesas ao longo destes primeiros 400 quilómetros. Sentimos sempre esse empurrãozinho, que nos levou até ao sexto lugar», reagiu João Ferreira.

Nas motas, a etapa fica marcada pela desistência do luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), na sequência de uma queda ao quilómetro 69, que lhe provocou uma lesão num ombro.

Quanto aos restantes portugueses em prova, Rui Gonçalves (Sherco) terminou a etapa na 16.ª posição, a 33.24 minutos de distância do vencedor, Daniel Sanders (KTM). António Maio (Yamaha) foi 34.º, um registo muito condicionado por um incidente que deixou a sua mota presa nas pedras e lhe custou 15 minutos, e Bruno Santos (Husqvarna) foi o 36.º.

No domingo arranca uma especial que durará 48 horas, ao longo das quais os pilotos ficarão ainda isolados. Entre outras curiosidades, a caravana do Dakar vai pernoitar em tendas no deserto saudita. No total, esta etapa de dois dias estende-se por 947 quilómetros, todos cronometrados.