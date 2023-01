João Ferreira foi terceiro classificado entre os veículos ligeiros protótipos este sábado na sétima de 14 etapas da 45.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno.

O campeão nacional de todo-o-terreno, que liderou grande parte da tirada deste sábado, com 333 quilómetros cronometrados entre Riade e Al Duwadimi e que não contou com as motas, acabou a 1.58 minutos do vencedor, o norte-americano Mitchell Guthrie (BFG).

O chileno Chaleco Lopez (Can-Am), que manteve um duelo intenso com o piloto português durante a tirada, foi o segundo, a 1.45 minutos do vencedor.

João Ré, que navega para o saudita Saleh Alsaif (Can-Am) foi nono, a 13.08 minutos, enquanto Hélder Rodrigues (Can-Am) foi 13.º, a 19.58 minutos.

Na geral desta categoria, João Ré está em sexto, a 3:41.14 horas do líder, o belga Guillaume de Mevius (Grally).

Nos automóveis, o mais rápido na especial deste sábado foi o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), com 8.54 minutos de vantagem sobre o lituano Vaidotas Zala (Toyota), que tem como navegador o português Paulo Fiúza.

O francês Guerlain Chicherit (BRX) foi terceiro, a 10.15 minutos.

O líder da classificação, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) foi apenas 14.º, a 19.12 minutos, depois de optar por uma toada mais defensiva dada a vantagem, superior a uma hora, que tem para os restantes.

O sul-africano Henk Lategan (Toyota), seu escudeiro na equipa oficial do construtor japonês, é segundo, a 1:01.04 horas, com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em terceiro, a 1:11.24 horas.

O francês Sébastien Loeb (BRX) aproveitou os contratempos dos adversários na etapa anterior e subiu agora ao quinto lugar, mas já a 1:54.17 horas do líder.

Domingo, os pilotos regressam a Riade, com uma especial de 346 quilómetros cronometrados, antes do dia de descanso, que se cumpre na segunda-feira.

A 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno termina no dia 15, em Dammam.