O piloto português João Monteiro, da Can-Am, terminou o rali Dakar 2026 em grande estilo, vencendo a última etapa da competição.

João Monteiro, com o navegador Nuno Morais, gastou 55:09 minutos para fzer os 105 km cronometrados na 13.ª etapa, na região de Yanbu, na Arábia Saudita. Foi o premiar de um desempenho sólido e consistente ao longo das duas semanas na competição.

Apesar de tudo, a dupla portuguesa não conseguiu chegar ao pódio, tendo terminado na quarta posição da classe, a pouco mais de uma hora do terceiro classificado, o francês Xavier De Soultrait, e a duas e 27 minutos do vencedor, o norte-americano Brock Heger, num Polaris da RZR Factory Racing.

Esta foi a terceira presença de João Monteiro no Dakar, tendo melhorado os desempenhos anteriores: foi 13.º na classe em 2024 e sétimo em 2025.