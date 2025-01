Carlos Sainz e o co-piloto Lucas Cruz enfrentaram um revés significativo na Etapa 2 do Dakar 2025, quando o Ford Raptor T1+ capotou no quilómetro 327 ao transpor uma duna. Apesar dos danos na traseira do veículo, ambos saíram ilesos e, com a ajuda do colega Mitch Guthrie, conseguiram continuar na prova.

O acidente agravou o atraso já acumulado ao longo do Dakar, elevando-o para mais de 45 minutos em relação ao líder Nasser Al-Attiyah. Sem assistência externa permitida nesta etapa maratona, o experiente piloto espanhol perdeu cerca de 40 minutos.

O Dakar, que começou em Bisha, na Arábia Saudita, no dia 3 de janeiro, decorre até ao próximo dia 17 com a etapa final em Shubaytah, no mesmo país.