Yazeed Al Rajhi venceu a quarta etapa do Dakar2025, na categoria de automóveis, com uma vantagem de quase cinco minutos para Henk Lategan.

Na Arábia Saudita, o piloto da Toyota completou a etapa em 4h26m40s e estreou-se a vencer nesta edição da prova. Este resultado deixa o saudita na segunda posição da geral, a quase sete minutos de Lategan, sendo que Mattias Ekström (Ford) é terceiro a 21m40s da liderança.

João Ferreira continua a ser o melhor português na categoria e o único no «top-10», a mais de uma hora do líder, após ter fechado a quarta etapa na 31.ª posição.

Nas motas, o destaque do dia vai para a quinta posição de Rui Gonçalves (Sherco), que acabou a mais de 8m55s de Daniel Sanders (KTM), vencedor da jornada. O australiano foi o mais rápido a completar os 415 quilómetros cronometrados entre Al Hinakiyah e Alula, reforçando assim a liderança da geral.

Sanders leva mais de 13 minutos de vantagem para Tosha Schareina (Honda), atual segundo classificado.

