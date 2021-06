O polícia responsável pela morte do ex-futebolista Dalian Atkinson foi hoje considerado culpado de homicídio involuntário.

Atkinson, que se destacou no Aston Villa na década de 1990, morreu aos 48 anos, em agosto de 2016, depois de receber a descarga de uma arma de eletrochoque de um polícia em Telford durante 33 segundos, num incidente ocorrido perto da casa do seu pai.

O tribunal de Birmingham, no centro de Inglaterra, considerou o polícia Benjamin Monk, de 43 anos, inocente da acusação de homicídio, mas culpado por homicídio involuntário.

Atkinson começou a carreira no Ipswich Town, antes de ganhar fama no Sheffield Wednesday, em 1989. O avançado jogou em Espanha, na Real Sociedad, e mais tarde no Aston Villa.