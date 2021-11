Na antecâmara da atribuição da Bola de Ouro, Dani Alves afirmou que o prémio deveria ser entregue a Christian Eriksen, após o episódio em que o dinamarquês caiu inanimado durante o Euro2020.

«Este ano, para mim, todos os prémios individuais deviam ser para o Eriksen, porque temos de enviar uma mensagem ao mundo de que a vida é muito mais importante do que o futebol ou qualquer outro desporto. Depois de tantas coisas que passámos com o Covid-19, penso que temos a oportunidade de enviar uma mensagem, não podemos perder a oportunidade», disse o mais recente reforço do Barcelona à Sky Itália.

Ainda assim, o internacional brasileiro reconheceu que o seu desejo não deverá concretizar-se e elegeu o favorito à distinção de melhor jogador do mundo.

«Não vai ser assim, porque o Eriksen não está a concorrer e penso que o Leo [Messi] é o candidato mais forte», concluiu.