O Sporting Clube de São João de Ver, da Liga 3, anunciou esta quinta-feira à noite a entrada de Dani Alves como novo acionista da SAD do clube, tendo confirmado assim a notícia avançada com exclusividade pelo Maisfutebol no último dia 21 de dezembro.

«Num momento que ficará marcado na memória do clube, oficializamos a entrada de Daniel Alves como coproprietário da SAD do SC São João de Ver. Um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial cruza-se agora com um clube de raízes profundas, feito de trabalho, resiliência e paixão. Duas histórias distintas que se unem com um propósito comum: transformar potencial em grandeza.»

Segundo apurou o nosso jornal, Dani Alves fez uma investida financeira para adquirir 50 por cento da SAD do clube, sendo que os restantes 50 por cento vão ser comprados logo após o final da atual temporada (2025/26), num acordo já bem definido entre todas as partes envolvidas.

Afastado do futebol desde janeiro de 2023, quando foi acusado e preso em Espanha por violação sexual, o antigo lateral-direito trabalha ainda com a ideia de, em breve, assinar também um contrato para jogar pelo menos por seis meses (de janeiro até junho de 2026) na própria equipa.

Absolvido da acusação de violação

Hoje com 42 anos, Daniel Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março passado. Na ocasião, ficou concluído, por unanimidade, que o depoimento da jovem espanhola que o acusava era insuficiente para sustentar a condenação em questão.

O ex-jogador havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão em fevereiro de 2024. A denúncia surgiu de uma mulher, então com 23 anos, que teria sido abusada sexualmente pelo atleta na casa de banho de uma discoteca em Barcelona, no dia 31 de dezembro de 2022.

Depois de 14 meses em prisão preventiva, Daniel Alves saiu em liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, tendo antes feito um pagamento de uma fiança de um milhão de euros.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, a insuficiência de provas garantiu a revogação da pena e também a absolvição de Dani Alves, que, por sua vez, sempre negou as acusações, apesar de versões contraditórias ao longo das investigações.

Desde que saiu da prisão, o antigo internacional brasileiro passou a trabalhar nos bastidores do mercado da bola, sobretudo na Europa, quase como agente, mas com a ideia de regressar um dia ao lado mais tático e técnico do futebol.

Dani Alves, recorde-se, entrou em campo pela última vez no dia 8 de janeiro de 2023, no México, quando representava o Pumas, com quem teve o contrato rompido logo na sequência das acusações.

Nome histórico do Barcelona e da seleção brasileira, conta com o apoio de um grupo de investidores brasileiros para fechar a compra da SAD do Sporting Clube de São João de Ver, tradicional clube do norte do país.

Comunicado na íntegra:

«Inicia-se hoje uma nova página na história do Sporting Clube de São João de Ver. Uma página escrita com ambição, identidade e visão de futuro.

Esta união simboliza mais do que uma mudança estrutural. Representa o encontro entre a experiência de quem conquistou o mundo e a alma de um clube que nunca deixou de acreditar. Dani Alves traz visão global, mentalidade vencedora e ambição. O São João de Ver oferece identidade, comunidade e uma história construída com esforço e verdade. Juntos, transformam o que já é grande em um projeto maior, sustentável e inspirador.

Este é um momento de viragem que reforça a confiança no projeto, nas pessoas que o constroem diariamente e nos valores que sempre definiram o clube. Um compromisso claro com o crescimento sustentado, com a valorização da sua história e com a construção de um futuro sólido, responsável e apaixonado.

Aqui, o passado inspira. O presente une. E o futuro constrói-se com coragem, trabalho e visão.

Hoje, São João de Ver acredita ainda mais. Segue com a mesma alma, a mesma entrega e a ambição renovada de levar o nome do clube mais longe, honrando as suas origens e escrevendo, lado a lado, uma história que ambiciona deixar legado.»