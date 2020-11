Daniel Alves concedeu uma longa entrevista à Esports RAC1 na qual deixou críticas à direção do Barcelona, inclusivamente devido à forma como trataram da sua própria saída dos culés em 2016.

O agora jogador do São Paulo diz que o dirigismo blaugrana foi-se «prostituindo» ao longo dos anos e assume que a culpa talvez não seja só do presidente Josep Maria Bartomeu.

«Não sou de atirar pedras a ninguém, mas parece-me que a gestão do clube foi-se prostituindo. Se calhar o presidente [Bartomeu] foi mal aconselhado, não digo que a culpa seja só dele», começou por dizer, acrescentando que o Barça perdeu a «identidade».

«Deixaram-me sair sem falarem comigo, mas quando ficaram sem poder contratar, correram logo a oferecer-me a renovação. Pareceu-me uma falta de respeito. Se me tivessem tratado como eu achava que merecia, tinha continuado no Barça até hoje. É um clube que gosto, é a minha casa», explicou depois, sobre a sua saída para a Juventus no final da época 2015/2016.

«Ofereci-me ao Barcelona para voltar. Fui para a Juventus para demonstrar que ainda tinha nível, queria voltar, e o Barça precisava de mim. Tinha voltado livre, mas não tiveram coragem para reconhecer que se tinham enganado. Mas sei que, de alguma maneira, voltarei ao Barça um dia», prosseguiu.

De resto, o internacional brasileiro explicou depois a opção pelo PSG em 2017, quando tinha tudo acordado para ir para o Manchester City: «No verão de 2017 tinha tudo feito para ir para o Manchester City, voltar a ser treinador pelo Pep Guardiola. Mas no final acabei por escolher o PSG por causa da família, que tinha sofrido muito em Turim. E também porque o Neymar ligou-me e pediu-me que eu fosse com ele para Paris.»

Dani Alves revelou ainda que mandou mensagem a Messi durante o verão para o argentino ficar no Barça e deixou um conselho a Sergiño Dest, jovem reforço dos culés para o lado direito da defesa.

«Sergiño Dest tem muita qualidade e tem possibilidades de triunfar no Barça, mas não gosto de fazer comparações. Faziam-me o mesmo com o Cafú, não tem sentido. Se tenho de dar um conselho ao Dest, é muito simples: que passe a bola a Messi.»