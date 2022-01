O treinador Xavi Hernández teve uma equipa muito desfalcada na vitória frente ao Maiorca esta noite, mas já depois da partida recebeu duas boas notícias.

Nas redes sociais, o Barcelona informou que Jordi Alba e Dani Alves já testaram negativo à Covid-19 e, por isso, vão regressar aos treinos.

Dani Alves, refira-se, só agora poderá ser inscrito e ser opção para Xavi, apesar de ter sido anunciado como reforço dos culés há várias semanas.

