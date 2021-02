Dani Carvajal lesionou-se no jogo do Real Madrid com o Valencia e, esta segunda-feira, o clube revelou que o jogador «tem uma lesão muscular na coxa, que afeta o tendão».

Apesar de os merengues não adiantarem o tempo da lesão, Carvajal pode ficar algumas semanas longe dos relvados. A imprensa espanhola fala em dois meses.