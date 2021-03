Declarações do médio da seleção nacional sub-21, Daniel Bragança, em videoconferência de imprensa, após a vitória por 3-0 sobre a Suíça, em jogo da terceira jornada da fase de grupos do Europeu:

[Ano de estreia na I Liga, se está no melhor momento da carreira:] «Sim, posso dizer que sim. Tive excelentes anos, mas agora estou num patamar mais acima. Estou feliz, quero apenas desfrutar e ser feliz. Estou no Sporting, no clube do meu coração, estou no Europeu sub-21, que é que uma pessoa podia pedir mais? É desfrutar e ser feliz a cada momento que me é proporcionado.»

[Se o jogo com a Suíça provou que é opção para Rui Jorge e para Ruben Amorim como titular na seleção e no Sporting:] «A prova tem de ser todos os dias, tento aproveitar o momento, desfrutar e não pensar muito, continuar com o meu trabalho e a minha humildade, a fazer o meu trabalho como sempre até aqui, desfrutar do futebol. Tenho o prazer de fazer aquilo que gosto, penso em fazer o meu trabalho dia após dia e o que acontecer, acontecerá.»