Daniel Ramos
Há 1h e 13min
Henan de Daniel Ramos regressa às vitórias com direito a goleada
Terceira vitória da época quebra sequência de seis jogos sem vencer
O Henan, orientado por Daniel Ramos, técnico luso, goleou o Liaoning por 4-0 e quebrou a sequência de seis jogos sem vencer no campeonato chinês.
Lucas Maia, Bruno Nazario, Gustavo e Zhong fizeram os golos da vitória caseira do Henan.
Com este triunfo a equipa de Daniel Ramos conquistou a terceira vitória da época na Superliga Chinesa e ocupa o 11.º lugar, com 5 pontos.
De lembrar que o Henan, juntamente com outros oito clubes do primeiro escalão do futebol chinês, perdeu pontos na secretaria devida a decisão federativa. Ao clube do técnico luso foram retirados seis pontos.
