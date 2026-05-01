O Henan, orientado por Daniel Ramos, técnico luso, goleou o Liaoning por 4-0 e quebrou a sequência de seis jogos sem vencer no campeonato chinês. 

Lucas Maia, Bruno Nazario, Gustavo e Zhong fizeram os golos da vitória caseira do Henan.

Com este triunfo a equipa de Daniel Ramos conquistou a terceira vitória da época na Superliga Chinesa e ocupa o 11.º lugar, com 5 pontos. 

De lembrar que o Henan, juntamente com outros oito clubes do primeiro escalão do futebol chinês, perdeu pontos na secretaria devida a decisão federativa. Ao clube do técnico luso foram retirados seis pontos.