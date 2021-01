Daniela Figo terá começado uma relação com Beltran Lozano, primo do rei Felipe VI, de Espanha. O rumor começou quando o próprio Beltran Lozano partilhou duas fotos com a filha mais velha de Luís Figo e foi entretanto confirmado pela imprensa cor de rosa espanhola, que adianta até que os pais dos dois jovens já têm conhecimento da relação.

Beltran Lozano é primo em terceiro grau de Felipe VI (as avós de ambos eram primas em primeiro grau) e, embora não seja muito próximo do atual rei de Espanha, cresceu com as filhas da Infanta Elena, irmã mais velha de Felipe VI. Estudou nos internatos do The Elms, em Inglaterra, e do Highland, em Sevilla, dois prestigiados colégios privados, e tirou o curso de Ciências Empresarias na Bussines & Marketing School.

Apesar da educação fina, Beltran Lozano faz carreira atualmente como modelo e ator. Foi descoberto por uma agência e, com 1,90 metros e olhos verdes, rapidamente se tornou um sucesso das passarelles em Paris, Barcelona, Milão e Nova Iorque, desfilando para marcas como Pedro del Hierro, Carolina Herrera e Dolce & Gabbana.

Já Daniela Figo está a estudar medicina na Universidade de Navarra, em Pamplona, pelo que o casal está muitas vezes longe. Apesar disso, e segundo conta a revista Vanitatis, os pais de ambos já conhecem a relação e aprovam-na, manifestando-se contentes com o namoro. Recentemente, Daniela Figo e Beltran Lozano estiveram até a passar uns dias nos Pirinéus e contaram com a companhia dos pais do modelo.