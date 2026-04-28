A curta passagem de Sérgio Conceição no Milan, entre janeiro e maio do ano passado, foi recordada nesta segunda-feira em Itália. Daniele Adani, antigo internacional por aquele país e ex-colega de equipa de Sérgio no Inter de Milão, teceu elogios ao português.

«No ano passado, Conceição chegou a duas finais, ganhou uma na Arábia [Supertaça] e perdeu outra em Roma [Taça de Itália]. Portanto, se quisermos avaliar o Milan de Sérgio, ele está, na verdade, à frente em termos de títulos em comparação com o Milan deste ano. Sérgio Conceição chegou para substituir Fonseca e, se compararmos a passagem de Conceição com o Milan desta época, não há grande diferença», analisou, no podcast 'Viva El Futbol'.

«Já viram algum jogo do Milan deste ano como a meia-final da Taça de Itália do ano passado? Lembro-me desse jogo, o Sérgio mudou para uma linha de cinco defesas, mudou o estilo de jogo, venceu de forma convincente e dominou o Inter, a equipa que mais tarde chegou à final da Liga dos Campeões», acrescentou Adani.

O Milan de Conceição (agora treinador do Al Ittihad, na Arábia Saudita) acabou a temporada em oitavo lugar na Serie A, com 63 pontos. Nesta temporada, com Max Allegri ao comando (e sem competições europeias), os milaneses estão em terceiro lugar com 67 pontos, faltando três jornadas para o fim do campeonato.