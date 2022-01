Rafael Nadal venceu o Open da Austrália 2022 ao bater Daniil Medvedev por 3-2 em sets e fez história no ténis mundial, com os parciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 7-5 e ao fim de quase seis horas de encontro.

Numa exibição incrível, o espanhol recuperou de estar a perder 2-0 em sets para uma reviravolta tremenda - a primeira do género desde 2007 - e que lhe valeu o 21.º Grand Slam da carreira. Rafa Nadal deixa, assim, para trás, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, ambos com 20, e torna-se no tenista masculino com mais troféus de Grand Slam conquistados.

Esta foi a segunda vez que o tenista de Maiorca ganhou o Open da Austrália, depois de o ter feito em 2009. O que significa que Nadal é, a par de Djokovic, um dos dois tenistas que venceram os quatro Grand Slams pelo menos duas vezes.