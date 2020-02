O médio do FC Porto, Danilo, «está totalmente apto», de acordo com o boletim clínico deste sábado dos azuis e brancos, após o treino de véspera da deslocação a Guimarães, para a 21.ª jornada da I Liga, ante o Vitória.

O jogador de 28 anos, que estava perto da recuperação total nos últimos dias, em treino integrado condicionado, está clinicamente apto. Resta perceber, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 17h30 de domingo, se vai voltar à competição, após ter jogado pela última vez a 25 de janeiro, na final da Taça da Liga, ante o Sp. Braga.

Por sua vez, Pepe continua em tratamento a uma mialgia de esforço na perna esquerda, sofrida no clássico do último sábado, ante o Benfica, no Estádio do Dragão.

Na antevisão ao jogo ante a formação orientada por Ivo Vieira, Conceição afirmou que Danilo «está melhor», mas que cabe à equipa técnica ver se o «melhor e clinicamente apto», significa que «fisicamente está preparado».

O V. Guimarães-FC Porto, relativo à 21.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

