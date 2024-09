O PSG resolveu diminuir o valor pedido por Danilo e, com isso, acelerou as conversas com o Al-ttihad por Danilo, segundo apurou o Maisfutebol. O acordo está muito próximo de ser finalizado.

Inicialmente, o clube francês queria algo em torno de 10 milhões de euros pela transferência em definitivo do internacional português, mas, agora, já aceita cerca de cinco milhões de euros.

Também pesou a favor dos avanços das negociações o facto de o experiente médio querer sair, visto que não faz parte dos planos do técnico espanhol Luís Enrique para 2024/25.

Perto de completar 33 anos, Danilo tem apenas mais uma época de contrato com o PSG. Foi alvo recente do FC Porto, mas a sondagem não passou de uma consulta.

