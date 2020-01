Após vencer o V. Guimarães, o FC Porto iniciou a preparação para a final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga com quatro ausências.



Danilo juntou-se aos lesionados Nakajima, Pepe e Zé Luis. Segundo os dragões, o médio português fez tratamento a uma inflamação no joelho direito. Tanto o defesa como o avançado fizeram tratamento e trabalho de ginásio enquanto o nipónico realizou apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, às 12h00, no Olival. Uma hora e um quarto depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão da final da prova.



Sp. Braga-FC Porto disputam o troféu sábado, às 19h45.



