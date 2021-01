Danilo Pereira deu uma entrevista à ELEVEN, da qual só ainda se conhece dois pequenos excertos, a falar do PSG e do início desta aventura no clube da capital francesa. Numa pergunta incontornável, o internacional português falou também de Neymar, de quem diz que é tudo aquilo que já se sabe, um jogador bem disposto, muito divertido, que gosta de conviver e de estar alegre, mas é também um jogador focado no seu sucesso.

«É uma pessoa muito alegre, que gosta de estar bem, de conviver. O que as pessoas não veem é o Neymar que existe fora do campo. Encontrei aqui um Neymar que trabalha muito, que está bem focado no trabalho extra campo. Trabalha bem no ginásio e isso para quem não o conhece, não vê e não sabe», referiu Danilo.

O português abordou também, de resto, a qualidade dos colegas do PSG, destacando Marquinhos para além dos incontornáveis Neymar e Mbappé. Sobre o central brasileiro garantiu já ter uma ideia que ele era um grande jogador, mas adiantou que se percebe melhor o valor que ele tem quando se treina todos os dias ao lado dele.

«Tirando o Neymar e o Mbappé, que têm uma qualidade muito acima da média, o Marquinhos supreendeu-me muito. Já sabia que era bom jogador, mas jogando e treinando ao lado dele, deu para ver a qualidade. O Keylor Navas é um excelente guarda-redes. Toda a equipa tem qualidade, todos os jogadores são muito fortes.»