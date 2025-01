Luke Littler continua a surpreender o mundo do desporto e com apenas 17 anos assegurou a presença na final do Campeonato do Mundo de dardos, pela segunda vez consecutiva.

O britânico levou a melhor sobre Stephen Bunting, por uns expressivos 6-1 e vai agora discutir o título com o neerlandês Michael van Gerwen. Conhecido como «The Nuke», Littler procura tornar-se o mais jovem campeão do mundo na história da modalidade e terá o apoio do público, já que a prova se realiza em londres, no Alexandra Palace.

«Tem sido um torneio fantástico até agora. Todos sabem que o van Gerwen quer conquistar o quarto título mundial, mas eu vou atrás do primeiro. Se ambos nos apresentarmos a este nível, será um belo espetáculo», afirmou à Sky Sports.

Veja o momento em que Luke Littler confirma a presença na final: