Aos 18 anos, Luke Littler acaba de fechar um patrocínio milionário com a Target Darts, empresa especializada no fabrico de dardos.

Num contrato válido para os próximos dez anos, o «The Nuke» vai receber um total de 20 milhões de libras (23 milhões de euros), divididos precisamente pelo número de anos do vínculo com a empresa, ou seja, qualquer coisa como 2,3 milhões de euros por época.

Recorde-se que Luke Littler se sagrou bicampeão mundial de dardos recentemente (3 de janeiro), depois de se ter tornado o mais novo de sempre a conquistar o título de campeão do mundo, em 2025. Esta vitória valeu-lhe um prémio de 1,15 milhões de euros.