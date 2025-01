Está feita história no Campeonato do Mundo de Dardos. Luke Littler, de 17 anos, é o mais novo campeão do mundo de dardos.

O jovem inglês bateu na final Michael van Gerwen, anterior detentor do recorde, quando tinha conquistado o título aos 24 anos.

No duelo decisivo, Littler começou fortíssimo, com um 4-0. van Gerwen ainda respondeu mas já não foi a tempo de evitar o inevitável e falhou a conquista de um quarto Campeonato do Mundo.

Quem ficou a sorrir foi Luke, que se estreia a vencer o troféu, depois de ter ficado em segundo na última edição.

Veja aqui os últimos momentos da grande final: