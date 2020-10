Um golo ao minuto 90+3, apontado por Maxi Goméz, garantiu o triunfo do Uruguai sobre o Chile (2-1), no arranque da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

No Estádio Monumental de Montevideu, com o sportinguista Seba Coates no onze, a seleção «celeste» adiantou-se no marcador ao minuto 39, com um penálti convertido por Luis Suárez, a punir mão na bola.

O Chile restabeleceu a igualdade no início da parte, com Aránguiz a servir a diagonal de Alexis Sánchez para o interior da área.

O golo da vitória do Uruguai surgiu ao minuto 90+3, com um remate forte e colocado de fora da área, assumido por Maxi Goméz, que tinha entrado seis minutos antes.

Darwin Nuñez, jogador do Benfica, não saiu do banco do Uruguai.