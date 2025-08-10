Darwin Núñez já marca pelo Al Hilal. O avançado uruguaio, recorde-se, trocou o Liverpool pelos sauditas por mais de 50 milhões de euros.

O antigo jogador do Benfica fez o primeiro jogo pelo Al Hilal este domingo. Numa partida de preparação, a equipa orientada por Simone Inzaghi goleou os austríacos do Aarau por 6-0 com Rúben Neves e João Cancelo a titulares.

Ao intervalo os sauditas já ganhavam por 3-0 com auto-golo de Victor Petit (21m) e golos de Savic (24m) e Malcom (29m). Na segunda metade, o treinador italiano mudou todos os jogadores que alinharam no onze inicial, promovendo a estreia de Darwin com as cores do Al Hilal.

Mohamed Kanno bisou (50m e 65m) na segunda parte, antes de Darwin (87m) estrear-se a marcar pelo novo clube para fixar o 6-0 no marcador.

Ora veja o golo do uruguaio: