Darwin Nuñez, avançado do Benfica, e Sebastián Coates, defesa do Sporting, foram convocados para o duplo compromisso da seleção do Uruguai.

Os dois jogadores fazem parte da lista de 23 jogadores convocados por Oscar Tabárez para os jogos de qualificação para o Mundial do Qatar em 2022.

A seleção uruguaia defronta a Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, a 13 de novembro e o Brasil a 17 de novembro.