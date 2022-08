Protagonista do Liverpool nesta temporada, Darwin Nuñez deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica após oo duelo com o Fulham.

O uruguaio apontou um golo e esteve no segundo da equipa, na partida de estreia na Premier League, depois de se ter transferido do clube da Luz.

«Quero deixar uma mensagem aos portugueses, a todos os benfiquistas, que sempre e apoiaram desde o primeiro momento. Desejo-vos o melhor para este ano e que tudo corra bem», disse à Eleven.