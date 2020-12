Darwin Nuñez e Julian Weigl testaram negativo à covid-19 e poderão entrar nas costas de Jorge Jesus para a receção aos polacos do Lech Poznan na próxima quinta-feira.

Os dois jogadores tinha falhado os últimos três jogos do Benfica: União Paredes (Taça de Portugal), Glasgow Rangers (Liga Europa) e Marítimo, nesta segunda-feira para a Liga.

Contratado ao Almeria, da segunda divisão espanhola, Darwin tem sido um dos jogadores mais influentes dos encarnados nestes primeiros meses de época: soma cinco golos e seis assistências entre campeonato e Liga Europa. Julian Weigl tem perdido espaço no meio-campo dos encarnados em 2020/21, mas a recuperação do internacional alemão significa que Jorge Jesus fica com mais uma opção para um setor do terreno onde o leque de opções era muito reduzido desde o regresso à competição após a pausa para as seleções.

Taarabt é agora o único jogador da equipa principal do Benfica atualmente positivo para a covid-19.