Nas contas divulgadas nesta sexta-feira, em que apresentou um resultado líquido positivo de 8,2 milhões de euros no exercício do primeiro semestre de 2020/21, a SAD do Benfica detalhou ainda os montantes envolvidos na contratação de reforços nesta temporada.

Para além das verbas referentes à aquisição de direitos económicos e desportivos, os encarnados tiveram ainda de suportar encargos com serviços de intermediação e, em alguns casos, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade.

Nota para Pedrinho, que surge associado a dois valores distintos no mesmo relatório. Inicialmente, a Benfica SAD refere o acordo com o Corinthians por 18 milhões de euros, como anunciado publicamente. Mais à frente, na explicação detalhada, mencionada um valor de 17,098 milhões de euros.

Eis todos os detalhes:

«Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Darwin Nuñez, num investimento total de 25.020 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Everton, num investimento total de 22.005 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade;

Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Pedro da Silva (Pedrinho), num investimento total de 17.098 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Waldschmidt, num investimento total de 16.017 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;

«Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Otamendi, num investimento total de 15.158 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados.»