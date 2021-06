David Alaba foi eleito pela UEFA o melhor jogador em campo na vitória da Áustria-Macedónia do Norte (3-1), da primeira jornada do grupo C do Euro 2020.

O lateral do Real Madrid, capitão dos austríacos, fez a assistência para o golo de Gregoritsch, aos 78 minutos, que na altura desbloqueou o empate.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Embolo (Suíça)



Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)



Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)



Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)