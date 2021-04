David Beckham é um dos mais recentes críticos da Superliga. O antigo jogador de Manchester United e Real Madrid, dois dos fundadores da prova, frisou que o futebol «não é nada sem adeptos» e lembrou que o futebol tem de ser «justo» com competições baseadas «no mérito».



«Sou uma pessoa que adora futebol. Tem sido a minha vida desde que me lembro. Adorei o desporto desde criança. Era fã e ainda o sou. Como jogador e agora como proprietário sei que o nosso futebol não é nada sem os adeptos. Precisamos que o futebol seja para todos. Precisamos que o futebol seja justo e precisamos de competições baseadas no mérito. A menos que protejamos esses valores, o jogo que amamos está em perigo», escreveu nas redes sociais.



De resto, também Cantona, glória dos red devils está contra a nova competição.