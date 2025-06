David Beckham, antigo jogador inglês e ícone global do desporto, foi condecorado com o título de Cavaleiro pelo Rei Carlos III, numa cerimónia que celebrou o contributo dado ao desporto e às causas humanitárias.

Aos 50 anos, Beckham torna-se agora Sir David Beckham, um título que se junta à sua anterior distinção como membro da Ordem do Império Britânico, recebida em 2003.

«Cresci no Este de Londres, com pais e avós muito patriotas e orgulhosos de serem britânicos, e nunca imaginei que receberia esta honra. Demorarei algum tempo a assimilar esta notícia, mas estou imensamente orgulhoso e é um momento muito emotivo para partilhar com a minha família», declarou emocionado.

Capitão de Inglaterra e símbolo mundial do futebol

Ao longo da carreira, Beckham foi internacional por Inglaterra 115 vezes e marcou 17 golos. Capitaneou a seleção em diversos momentos importantes e descreve esse papel como «o maior privilégio» da sua vida e «um sonho de infância tornado realidade».

O antigo médio começou a carreira no Manchester United, onde conquistou seis Ligas inglesas, uma Liga dos Campeões (1999), uma Taça Intercontinental (1999), duas Taças de Inglaterra e quatro Supertaças inglesas

Transferiu-se depois para o Real Madrid, no qual conquistou a Liga espanhola (2006/07) e uma Supertaça de Espanha. Seguiram-se os LA Galaxy e duas Major League Soccer, antes do empréstimo ao Milan. Terminou a carreira no PSG, conquistando a Liga Francesa em 2013, o seu 19.º título.

Comprometido com causas sociais e o futebol global

Fora das quatro linhas, Beckham tornou-se uma referência em causas sociais. É Embaixador da Boa Vontade da UNICEF, apoia a The King’s Foundation e tem atuado em várias campanhas de apoio a comunidades carenciadas.

«Tenho muita sorte por poder fazer o trabalho que faço e estou grato por ter visto reconhecido um trabalho que me enche de satisfação», referiu.

Atualmente, é coproprietário do Inter Miami, clube da MLS que conta com estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.