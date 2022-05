David Carmo foi esta sexta-feira convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional e recebeu a notícia com natural grande alegria. O central do Sp. Braga juntou-se com os pais, a namorada e o amigo Simão Coutinho, da ProEleven, tendo havido gritos e saltos de alegria lá em casa com a notícia da chamada.

David Carmo foi curiosamente o menos efusivo da família, tendo-se limitado a abrir um grande sorriso, mas naturalmente feliz, depois de uma época difícil: o central esteve quase um ano parado por causa de uma lesão. A mãe, por outro lado, não evitou dar alguns saltos de felicidade.