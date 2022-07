O Sp. Braga partilhou nesta terça-feira o video de despedida de David Carmo, recrutado pelo FC Porto a troco de 20 milhões de euros, sendo notória a emoção do defesa-central no momento do adeus aos companheiros de equipa ao longo dos últimos anos.

O internacional português trocou palavras de circunstância com os colegas e ouviu alguns conselho do novo treinador arsenalista, Artur Jorge.

No final, David Carmo falou ainda sobre a ligação especial ao Sp. Braga, clube que representa desde 2015, quando tinha apenas 16 anos.

Veja o vídeo: