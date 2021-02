O consultor do Conselho de Arbitragem, David Elleray, analisou as decisões de vários jogos da Liga, entre as quais as do Farense-Benfica.

No entender do ex-árbitro inglês os lances de Mancha com Rafa e de Nuno Tavares com Licá foram acidentais.

Sobre o lance do minuto 36, o tal em que Rafa cai após contacto com o defesa do Farense, Elleray diz: «Um atacante entra na área de penálti onde disputa a bola com um defensor, acabando por cair no terreno de jogo; o árbitro permite que o jogo prossiga; as imagens mostram que qualquer contacto existente entre os dois jogadores é acidental.»

Assim, explica Elleray, «corretamente não houve intervenção do VAR, uma vez que o árbitro não cometeu qualquer 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti».

Quanto à jogada na área do Benfica, o inglês, diretor técnico do Internatonal Board, diz: «Um atacante e um defensor saltam para jogar a bola dentro da área de penálti e ambos caem no terreno de jogo, ficando o atacante agarrado à sua cabeça; o árbitro permite que o jogo prossiga; as imagens mostram que não há qualquer infração por parte do defesa, uma vez que o contacto com o atacante é acidental quando vem a descer após ter saltado na disputa da bola; corretamente não houve intervenção do VAR, uma vez que o árbitro não cometeu qualquer 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti».