David Luiz acredita que vai voltar ao Benfica, mais cedo ou mais tarde, e diz que tem o sonho de contribuir para o sucesso europeu do clube encarnado. Essa contribuição, revela, até pode passar pelo futuro como treinador.

«Como eu sempre falei, o meu sonho é ser campeão europeu pelo Benfica, não sei se ainda como jogador ou como treinador, mas esse é o meu sonho», começou por dizer, aos veículos de comunicação do Benfica.

O internacional brasileiro tem atualmente 33 anos e representa o Arsenal. No futuro, pode seguir uma carreira como treinador: Gostava de ser treinador, amo isso. Criei uma equipa de futsal em Paris, que estava na sétima divisão e agora está na segunda divisão. Treinava um miúdos às 10 da noite, sem o PSG saber. Gosto disso, tenho estudado, tenho-me preparado mas para daqui a uns anos. No dia em que eu puder ser o treinador do Benfica, tenho de estar preparado.»

Durante a entrevista, David Luiz falou ainda sobre a atual dupla de centrais do Benfica. «O Rúben Dias já vinha de antes, já como uma experiência diferente. Quanto ao Ferro, veio com o Lage que o conhecia, impôs-se desde o início e demonstrou a qualidade dele. Depois, no futebol, as pessoas julgam pelos resultados.»

«Para mim, são dois grandes centrais, com uma capacidade tremenda, centrais modernos. Falo com propriedade, vejo os dois jogando e com capacidade para jogar em todas as equipas do mundo. Vai depender deles, da disciplina, da dedicação, porque é só o início de uma jornada que pode ser brilhante», concluiu o jogador.